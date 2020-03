Pourquoi dit-on "le réseau wifi est tombé" lorsque l'on perd la connexion ?

publié le 07/03/2020 à 07:00

Il est fréquent lors d'une perte de connexion, d'utiliser la formule "le réseau est tombé", mais pourquoi utilise-t-on ce terme ?

Pour comprendre ce phénomène, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :

1) Sur leurs écrans, les techniciens du service informatique voient les indicateurs de performance tomber à zéro.



2) Du temps du télégraphe, quand un poteau tombait, il cassait le fil, interrompant totalement les communications.

3) Evidemment parce que lorsqu’une antenne du réseau tombe, et bien elle interrompt le service.

Réponse : la solution est la deuxième proposition. En effet, du temps du télégraphe et plus tard du téléphone, la chute d’une branche d’arbre sur le fil avait des conséquences radicales. La connexion était interrompue, et cela pouvait impacter plusieurs stations télégraphiques situées sur la même ligne, à tel point que des brigades spéciales d’intervention rapide étaient réparties un peu partout sur le territoire, le long des lignes de télégraphe pour pouvoir réparer la ligne en moins d’une heure.

"Le wifi est tombé", l'analogie de "la connexion est tombée"

C’est d’ailleurs comme cela que Michel Strogoff, et plus tard, Tintin, tout deux en difficulté, vont attirer à eux des secours, afin de pouvoir continuer leurs missions respectives.

En réalité, le terme "le wifi est tombé" est une analogie. Avant, on disait “la connexion Internet est tombée”, et encore avant, “la ligne est tombée” : la ligne, la ligne téléphonique bien entendu. Et aujourd’hui nos ados râlent quand le “wifi tombe”, sans même savoir à quoi cela fait référence.







Un petit conseil avant de se quitter : bien relancer la box internet en cas de perte de connexion.



Bon, à priori, tout le monde sait qu’il faut relancer la box Internet, l’éteindre, puis, la rallumer. En revanche, rares sont ceux qui respectent la procédure à la lettre. idéalement, il faudrait débrancher la box et non simplement l’éteindre, mais surtout, il ne faut pas juste l’éteindre puis la rallumer, non !



Il faut la couper pendant une, voire plusieurs minutes. Pourquoi ? pour être sur et certain de purger sa mémoire, et les éventuels bugs logiciels qui s’y seraient produits, cause de la chute de la connexion. Chez certains opérateurs on recommande même de débrancher la fibre, le câble ou la connexion téléphonique par excès de zèle.