Quelles bonnes résolutions santé ?

publié le 15/01/2019 à 13:00

Cette année c’est décidé, nous prenons de bonnes résolutions pour notre santé et nous allons découvrir que se tenir droit augmente notre intelligence, que prendre un bon bain chaud peut nous fait maigrir et qu’il est important d’apprendre à se muscler la gorge !

Le Docteur Saldmann, cardiologue et nutritionniste, nous délivre ses conseils santé dans la Curiosité.

à lire : Vital ! Votre bible santé publié aux éditions Albin Michel



