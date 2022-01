Michel Cymes rend hommage aux soignants : "La France vous sera à jamais redevable"

"La France vous sera à jamais redevable." En ce 31 décembre 2021, Michel Cymes a présenté ses vœux de nouvelle année en rendant hommage aux personnels soignants.

Cette année 2021 se termine avec des records de contaminations et l'apparition du très contagieux variant Omicron. Alors que la France est plongée dans la 5e vague de l'épidémie, "c'est en tant que médecin que j'aimerais vous adresser un petit mot de soutien", commence Michel Cymes.

Son hommage s'est poursuivi avec une anaphore mettant en valeur leur travail et leur résilience. "À vous tous que les Français applaudissaient tous les soirs à 20h. À vous qui essayez de sauver des vies. À vous qui le faites sans poser de questions, que vos patients soient ou pas vaccinés".

Le médecin a enfin insisté sur la méfiance de certains Français envers les vaccins et a dénigré les théories complotistes qui touchent directement le corps médical. "Même si vous avez parfois envie de hurler votre colère face à des discours irrationnels, parce que votre éthique passe avant tout et que la France vous sera à jamais redevable, je vous dis merci et vous pouvez être fiers de vous", conclut le médecin et chirurgien français spécialisé en otorhinolaryngologie.