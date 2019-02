publié le 08/02/2019 à 12:13

Le 1er février dernier, les parents et le grand frère d'Ethan, petit garçon de 7 ans mort après avoir été battu, torturé et enseveli dans la neige en avril 2018, ont été arrêtés à Manitowoc dans le Wisconsin, aux États-Unis. Ils sont accusés d'avoir tué l'enfant dont le seul tort aurait été de ne pas avoir pu réciter par cœur 13 versets de la Bible, rapporte une chaîne locale.



Pour le punir, son père a ordonné à l'aîné de 15 ans d'attacher autour de la poitrine de l'enfant une bûche en bois pesant les deux tiers de son poids. Ethan a été forcé de transporter cette lourde charge pendant près de deux heures à l'extérieur du domicile familial.

Mais face à sa difficulté à s'exécuter, il a été violemment molesté par son frère, qui a affirmé l'avoir frappé une centaine de fois. Il lui a également maintenu la tête dans la neige, s’est assis sur son torse, avant de l’enterrer dans la neige pendant 20 minutes, sans manteau ni chaussures.

Alors que l'enfant perdait connaissance, son frère a pensé qu'il essayait de lui résister, ce qui l'a poussé à l'enterrer "dans son propre petit cercueil de neige", a-t-il expliqué aux policiers.

Mort d'hypothermie et de blessures contondantes

Selon l'autopsie, Ethan est décédé des suites d'une hypothermie et de blessures contondantes à la tête, à la poitrine et à l'abdomen. Son frère a indiqué aux enquêteurs que ses parents avaient décidé de sanctionner le jeune enfant pour ne pas avoir pu réciter 13 versets de la Bible correctement.



Sa punition : porter une lourde bûche deux heures chaque jour pendant une semaine. Le père a confié à l'aîné l'exécution de cette sanction. Au moment du drame, les parents n'étaient pas présents. À leur retour, ils ont conduit Ethan à l’hôpital, où il est mort malgré les tentatives pour le réanimer.

De lourds chefs d'accusation contre les 3 suspects

Le grand frère est poursuivi pour meurtre au premier degré et abus physiques. Il est incarcéré dans une prison pour mineurs. Le père est accusé d’avoir contribué au crime, d’avoir poussé un mineur à provoquer la mort d’un autre enfant et d’abus physiques. Quant à la mère, elle est poursuivie pour les mêmes faits et pour n’avoir pas pris de mesures pour prévenir les blessures de l’enfant.