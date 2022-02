Quel est le point commun étonnant entre les rats et les humains ?

Tout est parti d’une expérience amusante menée dans une université de Berlin, qui a mené à une découverte inattendue sur le comportement des rats…

Deux scientifiques, après avoir habitués des jeunes rats, au toucher de la main humaine, se sont aperçus en les chatouillant qu'ils montraient des signes de plaisir et émettaient alors des petites vocalises via des ultrasons. Des petits cris que nous ne sommes pas capables d’entendre, contrairement aux autres rats. En clair, les rats peuvent rire et c’est même quelque chose d’important pour eux.

En enregistrant l’activité des neurones d’une zone précise du cerveau de ces rats, équivalente à la même chez l’homme quand on touche la surface de sa peau, les scientifiques ont découvert que cette activité était beaucoup plus importante lors de guili-guili sur le ventre et le do, que lors de simples caresses. La preuve définitive que comme nous, les rats sont chatouilleux, qu’ils aiment être chatouillés et que ça les fait rigoler.

En revanche, les guilis ont des limites, ça ne marche pas à tous les coups comme pour nous. Quand les rats étaient placés dans des situations de stress ou d’inconfort, là vous pouviez toujours vous accrocher pour les chatouiller, ça ne rigolait plus du tout ! Exception qui confirme la règle car pour le reste, oui, les rats rigolent.

