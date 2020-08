publié le 28/08/2020 à 14:03

Il y a plusieurs mois, le masque ne servait à rien maintenant il s'impose pratiquement partout dans l'espace public. Ces injonctions contradictoires sont pénibles pour beaucoup de citoyens, comme le rappelle le psychiatre Serge Hefez.

"Tout le monde sait que les injonctions contradictoires ça rend fou. Si vous voulez fabriquer un schizophrène, vous le bombardez d'injonctions et il le devient. Aujourd'hui on a un discours qui se veut beaucoup plus clair. Il faut désormais le porter dans tous les lieux mais je sens beaucoup d'angoisse, de peur, de tension. Les gens sont à bout avant même de commencer cette rentrée. Il y a eu une mobilisation d'énergie extraordinaire pendant le confinement, beaucoup de familles se sont ressoudées, on a inventé des liens nouveaux, on a pensé différemment à notre place dans la société puis on espérait un retour à la normale avec les acquis de cette crise. Mais là, l'idée que tout recommence dans une grisaille économique rend les gens très angoissés", constate le psychiatre.

"Le masque rappelle la présence du danger, de l'épidémie. Il rappelle que l'autre n'est pas un partenaire mais peut devenir un ennemi. C'est une présence constante de cette menace. La menace c'est le virus, mais le glissement vers 'l'autre qui est menaçant' se fait très vite", analyse-t-il.