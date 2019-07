publié le 20/07/2019 à 10:47

Ça se voit moins que le pot d'échappement de votre voiture, mais regarder une vidéo porno produit du gaz carbonique. Et même beaucoup. Un nouveau rapport du think tank The Shift Project,"le numérique émet aujourd'hui 4 % des gaz à effet de serre du monde, soit davantage que le transport aérien civil. "Une part qui devrait doubler d'ici 2025, car la consommation d'énergie du numérique augmente de 9 % par an.

Le rapport va plus loin en pointant particulièrement du doigt le poids des vidéos en ligne, qui représentent 60 % des flux de données en ligne. Cela a engendré, en 2018, 306 millions de tonnes de CO2, soit la production annuelle de l'Espagne et ses quelque 46 millions d'habitants.

Le rapport va plus loin, en distinguant les différents types de vidéos en ligne. 34 % du flux est concentré par la vidéo à la demande (Netflix, Amazon Prime, etc.) et 27 % par la pornographie. "Aucune des consommations de vidéos n'est négligeable", souligne le think tank, ce qui "implique de choisir entre affecter toutes les catégories d'usage de manière similaire, ou choisir de donner la priorité à certaines d’entre elles pour les préserver davantage."

Les emails aussi très énergivores

Dans un précédent rapport, l'Agence de l'environnement (ADEME) a souligné que l'envoi d'un mail de 1Mo représente environ 19 grammes de CO2. Multiplié par 8 à 10 milliards de mails échangés (hors spam) par heure, cela représente un très fort impact écologique. Les émissions de gaz à effet de serre d'une recherche sur un moteur de recherche est évaluée à 1,9 gramme.

Les deux rapports pointent du doigt la consommation énergétique des serveurs de stockage de données. Il est donc conseillé de limiter au maximum le stockage en ligne, en évitant par exemple de laisser sa boîte mail débordée de mails jamais lus, par exemple.

Le numérique a aussi des impacts positifs : moins de papier, moins d'arbres coupés, les thermostats connectés font faire des économies d'énergie... Mais pour l’instant les avantages pour le climat sont loin de compenser la pollution. Par exemple, deux recherches sur Google consomment autant d'énergie que de faire bouillir une casserole d'eau pour faire du thé.