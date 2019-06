Moteurs de recherches : pièges et astuces !

publié le 25/06/2019 à 13:34

On les utilise tous les jours mais savons-nous comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

Comment sont dénichés et classés les résultats de nos recherches ?

Nos demandes sont-elles conservées ?

Nos recherches peuvent-elle être censurées ?

Google est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. En France, il représente plus de 90% des parts de marché. Existe-t-il des alternatives ?

Toutes les réponses avec notre invité le journaliste Jérôme Colombain.

à lire : Faut-il quitter les réseaux sociaux ? paru chez



