Bientôt l'Internet par la lumière dans les avions

publié le 16/06/2019 à 08:30

Il est déjà possible de surfer sur Internet dans les avions en Wifi. La start-up française Oledcomm propose une nouvelle expérience : la connexion à Internet en Lifi. Les données transitent via des ampoules Led.



Cette technologie est déjà utilisé notamment dans certains hôpitaux, pour deux raisons. La première, le Lifi est extrêmement sécurisé, car dès qu'on sort du cône lumineux de la lampe Led, il n'y a plus de connexion, ce qui empêche le piratage à distance, un point important pour les données médicales. Ensuite, le Lifi ne produit pas d'ondes électromagnétiques, un gros plus pour les avions !

Pour pouvoir surfer en Lifi dans un avion, l'appareil sera connecté à Internet grâce à une liaison satellite. Ensuite, un réseau en fibre optique permettra d'amener la connexion Internet jusqu'au siège du passager. Donc on remplacera tous les gros câbles actuels en cuivre qui sont en plus blindés par cette fibre optique, avec à la clé un gain de poids de 1 à 2 tonnes, ce qui n'est pas négligeable pour la compagnie aérienne.

Au-dessus du passager, il y aura une petite lampe Led qui permettra de connecter une tablette ou un smartphone à Internet. Dans l'immédiat, il ne sera cependant pas possible de se connecter avec ses propres appareils. En effet, pour utiliser le Lifi il faut une tablette ou un smartphone compatibles avec la technologie, ce qui n'existe pas aujourd’hui.



En attendant ces appareils compatibles, les compagnies aériennes proposeront dans les avions avec une connexion Lifi, des tablette spécialement équipée d'un petit connecteur LiFi. En revanche un passager qui possède son propre adaptateur branché via une prise USB à votre appareil pourra l'utiliser.



Cette première mondiale a été présentée par Oledcomm au congrès du Lifi qui vient de se tenir à Paris. Air France s'est montrée intéressée et doit faire une démonstration au salon du Bourget.



Si des compagnies aériennes sont intéressées et souhaitent installer cette technologie dans leurs appareils, on pourrait voir les premiers avions équipés d'ici un an ou 2 avec une promesse de connexion en très haut débit pour surfer sur Internet, regarder des vidéos ou encore jouer en ligne.