publié le 17/05/2019 à 07:00

Il y a encore 25 ans, on regardait Canal + tous les premiers samedis du mois, même en crypté ; on dissimulait Lui et PlayBoy sous le lit ; on se faisait très discret pour aller louer une un film X dans un vidéo-club...



Aujourd’hui, en un clic, où que l’on soit, on accède à toutes sortes de vidéos plus hot les unes que les autres et le succès du porno ne se dément pas...

Comment expliquer ce phénomène ? Ne compte-t-il que des hommes parmi ses adeptes ? Le porno est-il excitant pour tout le monde ?



- Marie Dampoigne, auteure et anciennement vendeuse dans un sex' shop, auteure de Et ça, ça se met où ? et Le choix dans la date (Editions de l'opportun)

- Patrick Papazian, médecin sexologue, auteur de Chouchoutez votre vagin co-écrit avec la journaliste Caroline Michel (Editions Larousse)



- Camille Saféris, auteur, comédien et réalisateur. Pièce : Restons Poly : le 4 juin à Royan, du 5 au 15 juillet à Avignon

