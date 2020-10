Coronavirus : quatre résidents sont décédés dans un Ehpad en Ardèche

publié le 24/10/2020 à 18:26

Le coronavirus ne cesse de sévir et particulièrement dans la Drôme et en Ardèche. En effet, à Guilherand-Granges, l'Ehpad Les Tamaris a fait état de quatre décès de résidents au mois d'octobre.

Le personnel a indiqué à France Bleu que 39 résidents étaient actuellement contaminés sur les 80 que compte l'établissement. Ainsi, les visites des familles sont suspendues et les résidents placés à l'isolement.

Cet Ehpad n'est pas un cas isolé dans ces départements. La Drôme et l'Ardèche sont très touchés par la Covid-19 : en Ardèche, le taux d'incidence, qui représente le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, a été multiplié par sept et sept personnes sont en réanimation. Dans la Drôme, on comptait neuf patients atteints du coronavirus en septembre contre 124 aujourd'hui et 18 sont en réanimation.