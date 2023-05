Plainte à distance : comment ça marche ?

Après les téléconsultations, qui permettent d'effectuer ses rendez-vous médicaux par téléconférence, il est maintenant possible de porter plainte à distance. Plusieurs commissariats des Yvelines expérimentent la visioplainte depuis une semaine.



Les victimes peuvent ainsi déposer plainte lors d'une conversation vidéo avec un fonctionnaire de police. Ce dispositif apporte plus de confidentialité et un gain de temps. Le but est d'étendre cette possibilité à tout le territoire dès 2024. Le commissariat d'Élancourt est l'un des sites pilotes en la matière.

La prise de rendez-vous du plaignant se fait sur le site masecurite.fr, après avoir renseigné quelques informations sur la plainte ainsi que son identité. "Vous avez un créneau, vous vous y connectez. La visioconférence démarre et je vois la personne qui est en face de moi", indique Etienne, brigadier de police.

L'identité du plaignant est confirmée devant la caméra et la plainte se déroule comme si elle avait lieu en présentiel. Toutes les infractions sont concernées, seules les plaintes déposées contre des personnes précises nécessitent ensuite un rendez-vous entre l'enquêteur et la victime pour être signées.

"La peur de se retrouver dans un commissariat disparait avec ce système-là. Ça peut permettre de libérer un peu la parole sur des sujets sensibles", explique le brigadier. Cette expérimentation vise également à désengorger les commissariats et à faire gagner du temps aux enquêteurs.

