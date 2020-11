Police : à quoi va servir la plateforme numérique “moncommissariat.fr” ?

publié le 05/11/2020 à 22:19

Échanger avec des policiers en ligne, c’est désormais possible. La police nationale s’est équipée, jeudi 5 novembre, d’une plateforme disponible sur internet via l’adresse “moncommissariat.fr”. Mais à quoi va servir précisément cette plateforme numérique ? Celle-ci traite essentiellement les démarches non-urgentes. Actuellement, en raison de la crise sanitaire, les usagers de la plateforme s’informent principalement sur le confinement et la Covid-19. Mais il est aussi possible de demander les démarches à suivre en cas de problèmes liés à la sécurité comme des dégradations de bien ou des cambriolages par exemple.

L'objectif de ce dispositif est de permettre aux citoyens de dialoguer directement avec des policiers. “Après une première expérimentation lors du confinement en mars, la plateforme s'est récemment étoffée”, explique à l’AFP la commissaire Caroline Mougnaud, cheffe du service.



Douze policiers déployés 7 jours sur 7

Douze policiers sont déployés 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures pour répondre aux messages des internautes. Sur le site internet, les utilisateurs peuvent aussi être réorientés vers les autres services de la police notamment la pré-plainte en ligne, la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes ou encore la plateforme “Pharos” qui détecte les contenus en ligne illicites.



“À compter de début 2021, la plateforme devrait fonctionner "24H sur 24", avec un renforcement des effectifs”, indique à l’AFP la Mougnaud. Depuis le 29 juin, 17 000 tchats ont été comptabilisés. “En cas d'urgence il faut composer le 17 ou le 112”, rappelle la police.