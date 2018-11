publié le 26/11/2018 à 07:00

Depuis 30 ans, sa mallette à la main, Philippe Rousset se rend chez ses patients pour les soigner. Il a raté son concours de médecine, et c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers le métier d'infirmier. "C'est pas un choix premier, mais je n'ai aucun regret", assure-t-il.



Philippe a commencé par faire des remplacements dans l'Ain, à Paris, à Sarreguemines, en Suisse. Il a même travaillé en Outre-mer. Des voyages mais surtout des rencontres, qui resteront à jamais gravées dans sa mémoire. "Ce métier c'est rencontrer des gens avant de rencontrer des pathologies", explique-t-il.

Et au fil du temps, il a vu le métier changer et a dû s'adapter. Philippe a suivi des formations aux nouvelles techniques de soins, et il a passé aussi un Diplôme Universitaire d'initiation aux soins palliatifs. "Il y a plusieurs domaines dans le soin, il y a l'empathie qu'il faut avoir avec les autres, mais aussi le côté technique, et il faut être un bon technicien".

Un métier dur, où il est difficile de ne pas s'attacher à ses patients. Mais comme il se plaît à le dire, en tant qu'infirmier libéral, ses patients le choisissent, mais il a la chance aussi de pouvoir choisir ses patients... Une sorte de contrat moral entre les deux.