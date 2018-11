Claude redonne une deuxième vie aux souliers

publié le 20/11/2018 à 05:30

Claude Ageorges a une double casquette. Il est cordonnier, donc il répare et entretient les souliers. Mais il est aussi bottier. Il crée des collections de souliers pour hommes, sur-mesure, en longueur comme en largeur, qu'il personnalise en terme de couleurs et de patines, selon la demande du client.



Un double-métier qu'il exerce depuis près de trente ans, et qu'il a appris sur le tas. Avant, Claude travaillait à La Poste, aux PTT. C'est à 28 ans qu'il se tourne vers les métiers du cuir. Il découvre un artisan qui lui transmet son savoir, même si "cela n'a pas été facile au début, je me suis mis beaucoup de coups de marteau sur les doigts" concède-t-il, "mais à force de volonté et de persévérance,on y arrive!".

Sa passion n'a cessé de grandir au contact de ses clients. Et ce que Claude trouve très touchant, "c'est quand un client découvre sa paire de soulier rangée sur l'étagère, après avoir été restaurée, et qu'il vous dit qu'il ne la reconnaît pas. C'est formidable. On dirait qu'il est devant un sapin de Noël, pour récupérer son cadeau", raconte avec émotion notre cordonnier.

Claude dans son atelier Crédit : Armelle Lévy

Dans son atelier-boutique, Stanislas, situé au 9 rue Dombasle dans le XVème arrondissement de Paris, Claude a su créer une atmosphère très particulière. Le décor est un mélange de pierre, de bois, de cuir. Ils sont quatre à travailler dans son atelier. Parmi eux, un jeune compagnon du devoir, dont il est très fier, "parce que c'est un métier d'avenir, un métier de service" ajoute ce cordonnier. Un savoir qu'il transmet également à ses clients. Tous les jeudis, il organise par petit groupe de 6, des cours pour entretenir les souliers, pour marcher loin, longtemps et toujours avec élégance.