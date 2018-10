Jorge, boucher charcutier traiteur : "Un métier de proximité"

publié le 29/10/2018 à 06:01

Avant, Jorge de Carvalho était directeur marketing. Mais il y a dix ans, il opère un changement radical : "J'ai décidé de me reconvertir pour essayer de trouver une voie qui correspondait plus à mes valeurs". Il choisit alors la boucherie : "C'est un métier qui vous donne du travail jusqu'à la fin de vous jours car il y a une pénurie de main d'oeuvre. Il permet aussi d'entreprendre facilement puisqu'il y a plein de boutiques à reprendre, et la fédération nous soutient. Enfin, c'est un métier de proximité, où on est proche des gens, et ça j'aime bien".



Il y a dix ans, il a alors appris à découper la viande. "C'est la base. Aujourd'hui il y a des formations à l'école de la boucherie à Paris. En un an, on vous apprend plus que les bases. Vous êtes quasi-autonome, puis vous trouvez un patron qui vous forme, vous faites une semaine d'école par mois, on vous apprend toute la théorie, le patron vous apprend la pratique et à partir de là, si vous avez la volonté, et si vous êtes un peu fou aussi, vous pouvez vous lancer et devenir patron de boucherie".

C'est ce qu'a fait Jorge, 44 ans, qui nous accueille dans sa boucherie baptisée La Limousine, située à Sartrouville, dans les Yvelines. "Le principe de la boucherie était de fabriquer tout ce qu'on vendait. Il n'y a pas que des bouchers, j'ai aussi des charcutiers traiteurs", explique-t-il. Jorge est aussi très exigeant avec les produits qu'il vend à ses clients. "On ne fait que de la viande du limousin, les volailles viennent des Landes, et notre jambon est fabriqué sans nitrite ni phosphate", souligne-t-il.

"Nous sommes hyper concernés par le changement climatique et le bien-être animal", affirme le boucher. "J'en parle d'autant plus facilement que j'ai une fille qui est vegan", conclut-il dans un sourire.