Invité d'Amandine Bégot ce lundi 14 novembre, Alexandre Bompard est resté pour la chronique de Philippe Caverivière. Selon le chroniqueur, le PDG de Carrefour est le "Jeff Bezos du pot de rillettes, le Elon Musk des Chocapics, le Bill Gates des Panzani". Le groupe français a réalisé 23 milliards d'euros de chiffres d'affaires au troisième trimestre 2022. Avant Carrefour, Alexandre Bompard a relancé Canal+, Europe 1 et la FNAC. Et Philippe Caverivière semble avoir percé le secret de cette réussite. "Votre marotte, c’est le petit gilet sans manches des vendeurs", pense le chroniqueur.

Le Journal du dimanche a dévoilé, dimanche 13 novembre, le classement des entreprises préférées des Français. Et à la première place, on retrouve Décathlon. Philippe Caverivière a son explication de cette place. "C’est un peu de la triche cette première place de Décathlon, ils surfent juste sur la crise économique : oui, plus il y a de SDF en France, plus il y a besoin de tentes deux secondes. Quand on y pense, les tentes, ce sont un peu des zizis de curés : elles se déploient en quelques secondes et les scouts apprennent à s’en servir très tôt", explique le chroniqueur.

Alexandre Bompard est aussi un fou de sport, surtout de tennis. Caroline Garcia était d'ailleurs invitée sur RTL ce lundi 14 novembre. "Le tennis c'est le sport de l'élégance, du fair-play, de gentlemen", confie Philippe Caverivière. Le chroniqueur prend Benoit Paire en exemple. Selon le chroniqueur, le sportif français, habitué des coups de gueule sur le terrain, "vient de prendre la première place du classement Gillette de la Tourette".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info