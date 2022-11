Coupe du Monde : pourquoi le trophée des Français est-il faux ?

La Coupe du Monde des Français est en réalité une fausse. Celle qu’on a depuis 2018 est une réplique de l'originale estimée à 100.000 euros. La FIFA fait attention à ce qu’elle ne se balade pas trop quand elle est remise au vainqueur. Si en 1998, Aimé Jacquet avait pu dormir avec la Coupe, aller au JT de 13 heures de TF1 avant de la rendre, depuis le protocole est devenu beaucoup plus strict.

La raison ? La préservation de cette Coupe, supposée être le trophée officiel au moins jusqu'en 2038. Car les vainqueurs l’ont souvent malmenée. Particulièrement en 2006 après la victoire des Italiens. Le capitaine italien Fabio Cannavaro avait passé une nuit très agitée avec le trophée. Résultat, une plaque de malachite verte s’était décollée. Les Italiens l’avaient recollée à la va-vite à la Super Glue. Mais ils s’étaient faits griller.



Depuis les vainqueurs, comme nos Bleus en 2018, ont le droit à 15 minutes avec la Coupe avant que la FIFA ne la récupère et ne la mette au coffre. Et en douce à la place, on leur passe une réplique. D'ailleurs vous savez que vous comme moi on n’a pas le droit de toucher la Coupe du Monde. C'est réservé aux joueurs champions ou ex-champions du Monde et aux chefs d'État.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info