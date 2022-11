Philippe Caverivière : "Un dealer, c'est un livreur Deliveroo qui gagne très bien sa vie"

Invitée d'Amandine Bégot ce jeudi 10 novembre, Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'Office français de lutte contre les stupéfiants (OFAST), est restée pour la chronique de Philippe Caverivière. "Vous êtes la Colombo de la coco, la Julie Lescaut du chichon, la Commissaire Moulin de la pipe à crack", remarque ainsi le chroniqueur.

Philippe Caverivière revient sur le travail de Stéphanie Cherbonnier. En 2021, l'OFAST a saisi 96 tonnes de cannabis et 23 tonnes de cocaïne. "Il y a de quoi faire une belle soirée. Je ne touche pas à cette cochonnerie, mais faudra quand même me dire où qu'elle est rangée, au cas où je change d'avis", indique le chroniqueur. Et pour s'y connaître, l'humoriste pense qu'il faudrait goûter la cocaïne, "pour devenir un peu comme un sommelier".

Philippe Caverivière tient aussi à donner sa définition d'un dealer. "Un dealer, c’est un livreur Deliveroo qui gagne bien sa vie. C’est un pharmacien autodidacte sans blouse blanche", assure le chroniqueur.

L'humoriste, ou plutôt Julien Courbet, tient aussi à prendre des nouvelles de l'imam Hassan Iquioussen, assigné à résidence en Belgique. La question est de savoir quand Hassan Iquioussen sera de retour sur le sol français. "Comme c'est la justice française qui gère mon dossier. Je dirai que je serais de retour dans un délai qui va entre 8 jours et 7 ans", assure l'imam.

