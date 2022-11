Philippe Caverivière négocie une hausse de salaire face au patron des patrons

Invité d'Amandine Bégot ce mardi 8 novembre, Geoffroy Roux de Bézieux est resté pour la chronique de Philippe Caverivière. Le président du Medef est surnommé "the Boss of the Boss" par l'humoriste. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a droit à un "Patoche Poupou".

En présence de Geoffroy Roux de Bézieux, Philippe Caverivière confie avoir demandé à la direction une augmentation de son salaire. Une demande restée "sans succès", une immense déception pour le chroniqueur. "Notre PDG bien aimé Régis Ravanas n'est pas dans le 'quoi qu'il en coûte' concernant ma chronique. Puis, tu lui demandes 10 balles, tu as l'impression de lui arracher un rein", confie le chroniqueur.

Philippe Caverivière pense que les patrons sont trop durement jugés. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a utilisé le terme de "voyous" au sujet des dirigeants d'entreprises. Cette petite phrase a choqué l'humoriste qui imagine la réponse de Geoffroy Roux de Bézieux. "Occupe-toi de ton Iman Iquioussen, nous on exporte chaque jour des millions de marchandises dans 350 pays, toi, tu es incapable d’envoyer un Imam à Ouarzazate."

