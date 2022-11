Pédophilie dans l'Église : "Les prêtres doivent se diversifier un peu", pense Philippe Caverivière

Invité d'Amandine Bégot, Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, n'est pas resté pour la chronique de Philippe Caverivière ce mercredi 11 novembre. Le chroniqueur regrette cette absence. "Eric nous a dit qu'il a un train à prendre, les voies de la SNCF sont impénétrables. Je te rappelle, frère Éric, que le mensonge est un pêcher", remarque Philippe Caverivière.

Le chroniqueur y va aussi de sa petite présentation, bien personnelle, de l'invité, qu'il surnomme "Riri de Moulins-Beaufort". L'archevêque de Reims "est le 2e homme en robe le plus connu de France après Bilal Hassani", confesse Philippe Caverivière. Ce dernier avoue aussi avoir un profond respect pour le clergé. "Les prêtres et les chroniqueurs de RTL n'ont pas des vies si différentes. Les prêtres font le vœu de pauvreté et de chasteté. En étant chroniqueur, j’ai fait indirectement le vœu de pauvreté. Et comme nos auditrices ont 80 ans en moyenne, de fait, il y a une certaine forme de vœu de chasteté qui s’opère.

Dans son entretien à Amandine Bégot, Éric de Moulin-Beaufort est revenu sur ce nouveau scandale qui a secoué le clergé français. 11 évêques ou anciens évêques ont été mis en cause pour des violences sexuelles. "11, pile de quoi faire une équipe de foot en prison, dis donc, la chance. S'ils cherchent un remplaçant, Benjamin Mendy", remarque Philippe Caverivière. Pour lutter contre la pédophilie au sein de l'Église, le chroniqueur a peut-être trouvé une idée. "Je pense que les prêtres doivent se diversifier un peu, par exemple, en tentant la zoophilie", propose Philippe Caverivière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info