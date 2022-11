Philippe Caverivière devient philosophe d'un jour pour RTL

D'humeur plutôt musicale et philosophique, Philippe Caverivière entame sa chronique avec le morceau Ma philosophie d'Amel Bent. "Chacun ses références. Pour certains, c'est Socrate et Nietzsche. Pour moi, c'est Amel Bent", souligne le chroniqueur, face à Lev Fraenckel, professeur de philosophie et star des réseaux sociaux. Pour Philippe Caverivière, Lev Fraenckel est "un esprit sain dans un corps sain alors que Michel Houellebecq, c'est un esprit tordu dans un corps tordu".

Selon Philippe Caverivière, le succès de "Sérial Thinker" sur le réseau social TikTok réside dans le fait que Lev Fraenckel ne ressemblerait pas à un prof de philosophie. Le chroniqueur fait un parallèle avec l'univers de la chanson. Aucun chanteur de charme ne serait moche, excepté Jean Schultheis. "Résultat, il a fait une chanson, les filles ont vu le clip, elles se sont toutes barrées et fin de carrière. Bravo mesdames qui privilégiaient soi-disant la beauté intérieure".

Place au football avec la Coupe du monde au Qatar. Un homme est entré sur la pelouse lors du match Portugal-Uruguay avec un drapeau arc-en-ciel et un maillot avec des messages de soutien à l'Ukraine et aux femmes iraniennes. "Ses obsèques auront lieu demain à la décharge municipale au nord de Doha", prévient Philippe Caverivière.

