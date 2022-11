VIDÉO - Portugal-Uruguay : un spectateur débarque sur le terrain avec un drapeau arc-en-ciel

Le match Portugal-Uruguay, finalement remporté par les Portugais (1-0), a été interrompu pendant plusieurs secondes ce lundi 28 novembre. Un spectateur du stade de Lusail s'est introduit sur la pelouse à la 51e minute avec un drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ+, dans sa main droite. Au Qatar, l'homosexualité n'est pas tolérée et même passible de poursuites judiciaires. C'est la première intrusion à l'occasion d'un match depuis le début de ce Mondial 2022.

Outre ce drapeau, l'individu a aussi souhaité adresser un message de soutien à l'Ukraine et aux femmes iraniennes. Les mots "Save Ukraine" (en français : "Sauver l'Ukraine) et " Respect for Iranian woman" (en français : "Respect pour les femmes iraniennes), étaient inscrits sur son maillot bleu où figurait aussi le logo de Superman. Rapidement plaqué au sol et interpellé par la sécurité du stade, l'homme a été rapidement relâché.

Ce spectateur, d'origine italienne, n'en est pas à son coup d'essai. Habitué de ce type d'intrusion, Marco Ferri, surnommé "Le Faucon", s'est déjà introduit durant un match de Coupe du monde. Lors du Mondial 2014 au Brésil, l'individu avait pénétré sur le terrain lors d'un match entre la Belgique et les États-Unis avec un message de soutien aux enfants dans les favelas et un hommage à un supporter de Naples, décédé peu de temps avant.

