"Ce qui plaît aux élèves c'est les références à la pop culture". Grâce à celles-ci, Lev Fraenckel, alias "Serial Thinker" sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, réussit le pari d'intéresser les plus jeunes à la philosophie. Ce professeur qui enseignait jusqu'à il y a peu dans un lycée strasbourgeois (il est actuellement en disponibilité, ndlr) accumule des centaines de milliers de vues sur ses vidéos.

Celui qui n'aimait pas l'école estime qu'actuellement, "l'enseignement n'est pas toujours adapté aux élèves. (...) On est gavé de savoirs très intéressants mais on ne sait pas à quelles questions ça vient répondre".

Lev Fraenckel l'affirme : "C'est en leur montrant qu'ils apprécient déjà certaines œuvres dans leur propre culture" que les élèves vont s'intéresser à des auteurs et des œuvres plus classiques. Pour lui, "les jeunes philosophent déjà sans le savoir".

Il donne d'ailleurs un exemple : "Quand on commence le cours sur l'art, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent : 'L'art je n'y suis pas sensible'. Et je leur demande : 'Mais vous n'écoutez jamais de musique ? Quand vous écoutez Booba, y a de l'art, y a de la poésie chez Booba'. Et du coup, ils ont déjà apprécié ça, ils ont apprécié des figures de style sans le savoir", raconte le "TikTokeur". Ce qui lui permet ensuite de "raccrocher à des auteurs plus classiques".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info