Philippe Caverivière : "Noël Le Graët a plus de la moitié de son cerveau qui obéit à l'émir du Qatar"

Invité d'Amandine Bégot ce lundi 28 novembre, Laurent Berger est resté pour la chronique de Philippe Caverivière. Le chroniqueur tient à faire une petite distinction entre le secrétaire de la CFDT et Philippe Martinez, responsable de la CGT. "C'est facile, Laurent Berger c’est celui qui n’a pas un hamster mort collé sous le nez, qui lui donne ce petit air d’acteur porno des années 70 très sympathique", remarque Philippe Caverivière.

Laurent Berger lutte, depuis des années, pour un partage plus juste des richesses. Mais les riches deviendraient de plus en riches. "Comme on a tous noté que les cons sont aussi de plus en plus cons : est-ce que ce n’est pas la marche normale de notre société ?", émet comme hypothèse Philippe Caverivière.

Le chroniqueur fait aussi un petit point sur la Coupe du monde. Il évoque l'équipe de France, victorieuse du Danemark et déjà qualifiée pour les 8es de ce Mondial 2022. Philippe Caverivière pointe un nouveau blessé chez les Bleus. "Noël Le Graët a eu un petit AVC, je pense qu'il est 'émir-plégique'. C'est quand la moitié de ton cerveau est HS et qu'y'a plus de la moitié qui obéit à l'émir du Qatar", pense Philippe Caverivière au sujet du président de la Fédération française de football.

