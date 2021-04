Se plaindre, est-ce que ça fait du bien ?

publié le 28/01/2021 à 05:55

En France, il paraît que râler est un sport national. Il faut dire que depuis un an, il y a de quoi en avoir plein le dos. Confinements, masques, distanciations sociales, bars et restaurants fermés... En cette période difficile, se plaindre semble presque normal. Mais est-ce bénéfique pour soi et pour les autres ?

"Il y a de quoi se plaindre avec ce que nous vivons aujourd'hui", témoigne Didier Pleux, docteur en psychologie du développement, et invité de l'émission On est fait pour s'entendre. Mais que se cache-t-il réellement derrière toutes nos plaintes ? "Par la plainte, on souffre et on veut que les autres reconnaissent notre statut de victime. Avec cette pandémie, certains se plaignent plus que d'autres car on n'a pas tous la force mentale de supporter tout ça", explique de son côté le psychologue Jean-François Marmion.

Exprimer sa frustration servirait donc à se faire reconnaitre, à sentir autour de soi un soutien qui nous aiderait à supporter un peu mieux la situation. Mais attention tout de même à ne pas rester trop constamment dans cette attitude, qui ne convient que sur un certain temps. "Il faut réussir à passer à l'étape suivante et proposer quelque chose d'autre. Si on passe son temps à se plaindre, on n'avance pas" souligne Didier Pleux.

De même, si se plaindre peut naturellement faire du bien, s'entourer de personnes ne transmettant que ces ondes négatives peut détériorer notre santé mentale. "Le risque c'est d'être entrainé vers le fond avec eux, on peut passer à côté de notre vie comme ça", continue Didier Pleux. En résumé, se plaindre apporter un peu de soulagement mais doit servir à petite dose. L'important est de réussir à rebondir pour aller de l'avant.

