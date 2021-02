publié le 11/02/2021 à 05:55

"Ce qui fait le plus mal est de rester dans l'immobilisme, dans une situation qui ne nous convient pas, d'où l'importance d'oser", écrit dans son roman Raphaëlle Giordano, invitée de l'émission On est fait pour s'entendre. Notre éducation, nos croyances, où encore la peur du regard de l'autre peuvent faire taire une part de nous, nous empêchant alors d'être pleinement acteur de notre vie. Mais comment oser être soi-même ?

Oser être soi-même, c'est avant tout accepter de courir un risque. "On peut avoir peur du jugement, du regard de l'autre. Il y a de nombreuses craintes qui peuvent nous empêcher, dans la relation à l'autre, d'être nous-même", explique Cécile Gueret, thérapeute gestalt. Pourtant, c'est cette appréhension qu'il faut réussir à dépasser. "Il faut sortir de cette zone de confort et accepter d'aller vers un ailleurs qu'on ne connaît pas forcément" continue-t-elle.

L'objectif : devenir maître de sa propre existence, chercher l'épanouissement. "C'est ce que fait mon personnage dans le roman, il revient à l'essentiel dans la ville où il a grandi", témoigne Raphaëlle Giordano. Une recherche de soi capitale, d'autant plus quand notre rythme de vie ne nous correspond pas. "Certains arrivent à être eux-mêmes sans trop se poser la question, mais d'autres ont souvent l'impression d'être à côté d'eux-mêmes", raconte Cécile Guerret.

Un chemin parfois difficile à accomplir, tant il n'est pas évident à nos yeux. Mais parfois aussi, c'est cet instinct de survie qui nous ramène à qui nous sommes vraiment. "On peut être dans le flou, mais il faut accueillir cette traversée. On ne sait pas où on va aller, mais on se met en chemin, même si certaines réponses nous manquent. Mais on ne doit pas en avoir peur et accueillir les choses comme elles viennent", conseille la romancière. Etre soi-même, c'est finalement, peut-être, ce que nous savons souvent faire de mieux…

Invités

- Raphaëlle Giordano, romancière, auteur de ''Le bazar du zèbre à pois'' chez Plon.

Le bazar du zèbre à pois

- Cécile Guéret, thérapeute gestalt, auteur de ''Aimer, c'est prendre le risque de la surprise'', chez Albin Michel.

Aimer, c'est prendre le risque de la surprise (Editions Albin Michel)