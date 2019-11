publié le 11/11/2019 à 10:05

Aujourd’hui débute à Hanovre, en Allemagne, le plus grand salon au monde du machinisme agricole. De plus en plus écolos, les tracteurs aussi s’adaptent aux enjeux de la planète. Mais quels engins allons-nous bientôt croiser dans nos campagnes ? Un tracteur version guerre des étoiles ? Aujourd’hui, pour répandre des pesticides, un agriculteur utilise un gros tracteur avec, devant, une rampe comme un immense râteau de 30 mètres de large qui avance en pulvérisant un champ.



Mais le numéro 1 mondial du tracteur, John Deere, présente ce matin à Hanovre la version Star Wars de l’épandage : c’est une petite armée de drones qui va répandre les pesticides. Le principe est simple : l’agriculteur se gare au bord du champ avec son tracteur et 6 drones dans une remorque. L’un des drones va repérer sur la culture où se trouve les mauvaises herbes tandis que les autres vont aller traiter l’endroit précis où cela est nécessaire.



Cette technique permet de pulvériser jusqu’à 65 % de désherbant en moins, et c’est par exemple très utile dans les champs de soja infestés de datura, une mauvaise herbe toxique.

De plus, les drones sont électriques et légers et permettent donc de faire de grosses économies de gasoil à l’agriculteur.

Le robot qui désherbe

Existe aussi Dino, le robot français qui désherbe. Tout seul, il peut se balader par exemple dans un champ de laitues. Aidé de capteurs, il distingue les mauvaises herbes des laitues et arrache juste ce qu’il faut. En définitive, la solution la plus pratique pour se passer du glyphosate, c’est la machine et le désherbage mécanique. Donc les fabricants montrent dans ce salon mondial des engins capables de remplacer l’homme.

Pour l’instant, si ces machines existent, elles restent chères et le rapport parlementaire dévoilé dimanche sur l’interdiction du glyphosate en France le rappelle : il existe bien des solutions mais elles auront un coût important pour les agriculteurs français.