À l'heure où notre monde tourne 100 milles à l'heure, où les villes se développent et où l'écologie semble de plus en plus menacée, certains décident de prendre le contre-pied de cette vie toute tracée. C'est le cas de Geoffroy Delorme, amoureux de la nature, qui a décidé de vivre, seul, en forêt, pendant près de 7 ans, avec pour seule compagnie, un groupe de chevreuils, avec lequel il s'est lié d'amitié. "Je n'ai pas cherché à les apprivoiser, c'est ce groupe qui m'a apprivoisé", explique-t-il au micro de On est fait pour s'entendre.

Enfant sans beaucoup d'amis et très solitaire, Geoffroy Delorme se tourne très vite vers la nature. "J'aimais le dessin, mais j'aimais par-dessus tout dessiner les animaux, raconte l'auteur du livre L'homme chevreuil, sept ans de vie sauvage. J'avais cette forêt près de la maison, et en moi, je sentais un appel constant". C'est donc guidé par cet appel, que Geoffroy Delorme va un jour s'enfoncer dans cette verdure qui le fascine tant.

Une nouvelle fois seul, Geoffroy se fond dans le décor, comme dans un rêve, au cœur d'un milieu, hostile pour certains, mais très accueillant pour lui. Mais une rencontre va venir bouleverser ses plans. "J'étais sur un simple chemin. J'ai croisé ce chevreuil. On s'est arrêté et on s'est regardé pendant près de 10 minutes. Je sentais que quelque chose se passait. Et quand il est reparti en me regardant de nouveau, j'ai pris ça comme une invitation", raconte-t-il. Ils se recroiseront plusieurs fois dans la journée, puis dans les jours suivants. "Avec Daguet (c'est le nom qu'il lui a donné), on s'est rapproché, puis il m'a présenté à son groupe. Vivre avec les chevreuils, c'est une autre forme de solitude, mais bénéfique".

Vivre avec les animaux, c'est également manger et dormir comme eux. Geoffroy Delorme en rigole encore : "C'est vrai que comparé au confort d'une vie humaine, on peut penser que c'est de la survie, mais pas du tout". Et d'ajouter, "il faut se préparer en amont avant d'aller vivre dans la nature. Au début, je faisais des aller-retours avec des conserves. Après, j'ai mangé des glands de chênes, des châtaignes, des noisettes, et beaucoup de fruits qu'on peut stocker".

Un rythme totalement différent, en compagnie d'un animal que Geoffroy qualifie du "plus zen" qu'il ait pu connaître. Une aventure de 7 ans qui s'est achevée il y maintenant une dizaine d'années. "On n'arrive pas au cœur de la nature en voulant tout conquérir, c'est elle qui nous accepte"...

- Geoffroy Delorme, photographe naturaliste, spécialiste des chevreuils. Auteur de '' L'homme chevreuil, sept ans de vie sauvage '' publié aux Arènes.

