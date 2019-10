publié le 23/10/2019 à 13:10

Elles cumulent plus de 20.000 abonnés à elles quatre. Mais depuis vendredi, les pages Facebook des syndicats de cheminots SUD Rail Fédération, SUD Rail centraux, SUD Rail Paris Nord et CGT Cheminots ont vu leur activité limitée par la plateforme américaine, rapporte Le Parisien. Les organisations syndicales accusent le réseau social d’avoir restreint ou bloqué l’accès à leur page depuis l’exercice de leur droit de retrait le 18 octobre dernier à la suite d’un accident de TGV ayant fait plusieurs blessés dans les Ardennes deux jours plus tôt.

"Tout a commencé vendredi matin, quand nous avons relayé l'appel à déposer un droit de retrait après l'accident dans les Ardennes. Quand on a voulu publier des communiqués ou des articles de presse sur cet événement, un message apparaissait pour nous informer que ces trois comptes étaient limités", explique au quotidien francilien Fabien Villedieu, délégué SUD Rail.

Selon l’un des administrateurs de la page, le compte SUD Rail Paris Nord a été bloqué jusqu’au lundi matin et les autres pages ont vu leurs restrictions prolongées jusqu’au 28 octobre. Des limitations ont aussi été observées chez la CGT Cheminots sur la page "CGT produit train et PSE" "dont l’administrateur affirme pourtant respecter les standards imposés par Facebook en veillant notamment à ce qu’aucun propos injurieux, racistes, antisémites ou homophobes ne soient publiés.

Le réseau social n’explique pas ces restrictions

Contacté par Le Parisien, le réseau social n’explique pas la raison de ces restrictions et renvoie à ses conditions d’utilisation en déclarant que "ces pages sont traitées comme n'importe quelle autre page, dans le cadre de nos Standards de la Communauté sans considération de leur orientation politique ou des idées qu'elles véhiculent".

Ce n’est pas la première fois que Facebook est accusé de limiter l’expression d’un mouvement social en ligne. Au plus fort de la crise des "gilets jaunes", en fin d'année dernière, des internautes avaient cru voir la main du gouvernement derrière la suppression de contenus, événements ou groupes liés aux contestataires sur le réseau social. Cela avait alors nourri de nombreuses théories de censure politique.