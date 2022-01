Toulouse : le patient échappé d'un hôpital psychiatrique retrouvé à Paris

Le nouveau patient qui s'était enfui de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchant de Toulouse vendredi a été retrouvé ce samedi 29 janvier, dans la soirée. Il s'agissait de la quatrième fugue d'un individu dangereux à Toulouse dont la troisième venant de cet établissement.

Le patient a été interpellé dans le 9e arrondissement de Paris samedi soir, plus de 24 heures après avoir quitté son lieu d'internement, a appris l'AFP de source policière. Âgé de 43 ans, il avait été mis en examen pour un viol commis en 2011 avant qu'un non-lieu ne soit prononcé en 2013, a-t-on appris auprès du parquet. Il est le troisième, en moins de deux semaines, à s'être échappé de cet hôpital psychiatrique situé au sud de Toulouse.

La semaine dernière, deux patients de ce même hôpital psychiatrique de Toulouse avaient également fugué, avant d'être localisés quelques heures plus tard, et internés à nouveau. Ces deux hommes, soupçonnés de meurtres, avaient été considérés pénalement irresponsables et n'avaient pu être jugés.