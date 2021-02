Jackpot record de l'Euromillions : que faire avec 202 millions d'euros ?

publié le 17/02/2021 à 21:29

Le montant ferait perdre la tête à plus d'une personne. Ce vendredi 19 février, 202 millions sont mis en jeu à l'Euromillions. Si la somme n'atteint pas les jackpots astronomiques des jeux de hasard américains, le chanceux ou la chanceuse qui trouvera les cinq bons numéros et les deux étoiles aura tout de même un large choix quant à l'utilisation de cet argent.

Pour se faire une idée de ce que représente une telle somme, celle-ci équivaut à plus de 13.674 années payées au SMIC (14.772 euros net annuels). Cela correspond également à plus de 3.742 lingots d'or (53.970 euros le kilo) et plus de 277.255 lingots d'argent (728 euros le kilo).

Avec 202 millions d'euros, il est également possible de se bâtir un véritable empire immobilier. Vous pourrez par exemple vous offrir plus d'une centaine de châteaux, dont les prix moyens oscillent entre 1,5 et 4 millions d'euros selon les régions. Les amateurs de natation pourront quant à eux faire creuser 8.080 piscines (environ 25.000 euros) ou si vous préférez les raquettes, 5.050 terrains de tennis en terre battue (environ 40.000 euros).

Pour des constructions plus modestes, ou au contraire encore plus extravagantes qu'un château, sachez qu'avec cette somme, vous pourrez acheter plus de 1,3 million de m2 de terrain constructible (environ 148 euros en moyenne le m2). Les prix sont très variables sur le territoire : 24 euros en moyenne dans la Nièvre par exemple, ou encore 353 euros dans les Yvelines.