Mardi 6 décembre au soir, le jackpot Euromillions de 142 millions d'euros a été remporté en Belgique. Il ne s'agit pas cette fois d'un joueur, mais de 165 participants du village d'Olmen qui ont gagné le gros lot ! Leur grille a été jouée collectivement, chez le marchand de journaux De Pershoek.

Le tirage du 6 décembre est tombé sur 12 - 20 - 25 - 26 - 27, avec les étoiles 8 et 12 : "exactement sur les numéros que le magasin de journaux et ses clients jouent à l'Euromillions depuis des années" rapporte la Gazet van Antwerpen.



Une fois divisé entre les 165 gagnants, les habitants de ce petit village belge recevront chacun 866.043 euros, juste avant Noël. Il s'agit, en tout, du troisième plus gros gain réalisé en Belgique. Le record a été établi par un Bruxellois, qui a touché 168 millions d'euros en 2016.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info