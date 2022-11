VIDÉO - Bertrand Chameroy : le jackpot Euromillions remporté dans le Pas-de-Calais, "un juste retour des choses"

Le jackpot EuroMillions de 160 millions d'euros a été remporté dans le Pas-de-Calais, ce qui a fait réagir Bertrand Chameroy pour sa chronique du 7 novempbre 2022. "Si je suis avec vous ce matin, c'est que je n'ai pas remporté les 160 millions d'euros mis en jeu à l'Euromillions vendredi... Eh non...", dit-il.

"Élisabeth Borne aussi a perdu. Elle avait joué ses numéros fétiches : le 49 et le 3. Elle joue les mêmes à chaque fois. Ça finira par marcher un jour", ajoute l'humoriste. Le jackpot a été remporté dans le Pas-de-Calais, "un juste retour des choses finalement : tu vis dans le Pas-de-Calais, ton quotidien, c'est la pluie, les terrils et Xavier Bertrand. Mais, un jour, la vie sent qu'elle doit te faire un cadeau pour se rattraper : et là, bim ! 160 millions !"

Ce gain est aussi "l'occasion pour les JT d'assouvir leur passion : les conversions de grosses sommes dont tout le monde se fout", dit Bertrand Chameroy. "Si je gagnais à l'Euromillions, j'achèterais 10 millions de quatre fromages. PERSONNE ! À part peut-être Gérard Larcher et encore... Lui achèterait plutôt 78 millions de boîtes de saindoux. Bah oui, c'est un fin gourmet mon Gérard".

