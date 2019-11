publié le 07/11/2019 à 14:34

À l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France, qui se tient actuellement à Lourdes, l'Église se penche sur les victimes de pédophilie et sur l'indemnisation à suivre. 2.800 témoignages ont dores et déjà été recueillis, assure Jean-Marc Sauvé, président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église.



"On est pas du tout arrivé au terme du parcours, relativise-t-il, et il est décisif que notre appel soit entendu par toutes les victimes et qu'elles aient envie d'y répondre". Une victime sur deux a aujourd'hui entre 50 et 69 ans et une sur trois plus de 70 ans, cela montre "la profondeur des blessures et la difficulté d'en parler", indique Jean-Marc Sauvé.

"Il y a un certain nombre de réticences, de blocages" car "la souffrance ou le malaise sont encore très profonds et il y a la crainte que la libération de la parole ravive la souffrance" et dans d'autres cas "les victimes ont tourné la page", constate-t-il.



Pour les victimes qui n'ont pas encore parlé "la Commission est en capacité de les écouter, de répondre à leurs questions, de les aider à franchir un cap très difficile", souligne président de la Commission. Elle est "indépendante" et "les moyens financiers n'ont pas été plafonnés", tient-il a rassurer. L'appel à témoignages prendra fin le 3 juin 2020.