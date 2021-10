Pédocriminalité dans l'Église : "Le pape doit demander pardon", estime Christine Pedotti

Des chiffres qui font froid dans le dos. Depuis les années 1950, 3.000 prêtres ou religieux ont agressé sexuellement plus de 300.000 enfants. Après la publication du rapport Sauvé, Christine Pedotti, la directrice de la rédaction et de la publication de Témoignage chrétien, lance un appel à la démission des évêques. "Il faut faire des gestes à l'égard des victimes, en actes et en symboles", assure-t-elle, estimant que "dans n'importe quelle organisation, quand une catastrophe pareille se produit, les dirigeants démissionnent".

Selon elle, "le rapport Sauvé n'a fait que mettre en lumière des éléments que tous les croyants qui veulent bien avoir les yeux ouverts pouvaient voir". Christine Pedotti appelle donc les évêques à "montrer qu'ils ont compris qu'il s'est passé quelque chose".

"Je pense que très peu sont coupables à titre personnel mais tous sont responsables", ajoute-t-elle. "Il y a des précédents, les évêques du Chili ont démissionné, le cardinal-archevêque de Munich a démissionné, ils ont pensé que c'est ce qu'il fallait faire pour qu'on les croie", rappelle Christine Pedotti.

Alors que le pape François a exprimé son "immense chagrin" et sa honte, la directrice de la rédaction et de la publication de Témoignage chrétien estime qu'il doit "demander pardon en leur nom". "Il y a eu l'idée, grâce à Jean-Paul II, que même les papes peuvent demander pardon pour les fautes de l'Église. Ça a été un pas extraordinaire", ajoute Christine Pedotti.