Pédophilie dans l'Église : "C'est impardonnable", réagit Bruno Le Maire sur RTL

Le pape François a communiqué mardi 5 octobre, son immense chagrin face à l'effroyable réalité du rapport de Jean-Marc Sauvé : 330.000 victimes d'abus sexuels dans l'Église ont été recensées depuis 1950.

L’Église catholique a manifesté "jusqu'au début des années 2000 une indifférence profonde, et même cruelle à l'égard des victimes" de pédocriminalité, a affirmé le président de la commission d'enquête, Jean-Marc Sauvé. Depuis 1950, "les victimes ne sont pas crues, entendues, on considère qu’elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé".

Invité de RTL ce mercredi 6 octobre, Bruno Le Maire a confié son "chagrin". "C'est un mot qui est juste. J'ajouterai beaucoup de colère", a continué le ministre de l'Économie. "J'ai été élevé effectivement dans cette église catholique, j'ai été élevé dans un établissement catholique, et ça suscite en moi une colère profonde et ça me bouleverse profondément", réagit Bruno le Maire au micro de RTL.

"De tous les rapports que j'ai pu lire dans ma vie politique, celui-là est celui qui m'a le plus touché et le plus bouleversé, parce que faire le mal c'est déjà terrible. Faire le Mal sur des enfants c'est encore plus terrible. Et faire le mal sur des enfants au nom du bien, c'est impardonnable. Ça me fait penser aux mots de Pascal : 'Jamais on ne fait le mal si pleinement que par conscience'", poursuit-il.