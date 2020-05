Patient atteint du coronavirus dès décembre : ce que l'on sait

publié le 04/05/2020 à 15:33

En France, les premiers cas officiellement recensés de Covid-19 datent du 24 janvier. C'était des touristes chinois. Mais le professeur Cohen, chef du service de réanimation des hôpitaux Avicenne de Bobigny et Jean-Verdier de Bondy, affirme avoir eu un premier cas le 27 décembre, un mois plus tôt.

Avec un de ses confrères, il a eu l'idée de récupérer les tests virologiques effectués entre décembre et janvier sur les patients atteints de pneumonie. 24 patients pris en charge à cette période dans les deux hôpitaux où ils exercent.

Ils avaient donc 24 écouvillons à analyser. Les tests PCR, les prélèvements respiratoires, ne servent pas seulement à détecter le coronavirus. Avant cette crise sanitaire, ils étaient utilisés pour identifier les agents pathogènes comme la grippe par exemple.

Le professeur Cohen a donc pris l'initiative de les faire analyser à nouveau, en utilisant cette fois le réactif au coronavirus. Contrôlé deux fois, pour ne pas laisser de place au doute, l'un de ces écouvillons daté du 27 décembre a donc répondu positif.

Cela change notre approche de ce virus et chamboule nos rares certitudes. Cette annonce indique que le virus aurait eu un mois supplémentaire pour se propager en France. Cela remet en cause les données épidémiologiques que l'on pouvait avoir jusqu'à présent. Il faut recalculer le taux de contagiosité du virus. Aujourd'hui en réanimation, on s'interroge. Certains souhaitent ré-analyser tous les tests virologiques de cette période.