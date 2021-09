Coronavirus : à partir de quand une classe doit-elle fermer ?

3.299 classes étaient fermées ce jeudi 16 septembre à cause de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale ce vendredi matin. C'est près de 300 classes fermées de plus que lundi, comme l'avait indiqué Jean-Michel Blanquer.

Depuis la rentrée 2021-2022, les conditions de fermeture des classes ont quelque peu évolué entre les écoles, le collège et le lycée. Le protocole sanitaire de "niveau 2" a été retenu par le ministère. Il garantit la poursuite des cours en présentiel et le maintien des mesures sanitaires en vigueur (aération des classes, port du masque, limitation du brassage...).

Comme en juin, un cas de Covid dans une classe en primaire entraîne la fermeture immédiate de la classe. L'apprentissage, lui, se poursuit à distance.



Au collège et au lycée, alors que les élèves ont majoritairement plus de 12 ans et sont donc éligibles à la vaccination, les protocoles diffèrent. Les élèves cas contacts non-vaccinés doivent s'isoler une semaine et poursuivre leurs apprentissages à distance. Tandis que les cas contacts complètement vaccinés peuvent venir en cours en présentiel.