Paris : les piscines municipales menacées de fermeture tout l'été

Les Parisiens qui ont trouvé la piscine municipale de la Plaine (XVe arrondissement) fermée, samedi 2 juillet, étaient quelque peu abasourdis. Car il n'y avait aucune inscription, ni même écriteau pour annoncer la fermeture. Ce week-end, 9 piscines (sur 42) de la capitale sont fermées. "Ça risque de créer des surcharges dans les piscines ouvertes", craint un usager de la Plaine au micro de RTL, reparti bredouille.

Les maîtres-nageurs du service public sont en grève. La CGT Ville de Paris a déposé un préavis de grève dans les piscines parisiennes et tous les établissements sportifs du 1er juillet au 31 août. "C'est très bien qu'ils usent de leur droit de grève", réagit une usagère de La Plaine. Le syndicat se dit prêt à négocier avec la mairie de Paris.

Ces agents municipaux rejettent la réforme de la Fonction publique qui leur a fait perdre huit jours de congés sur 33. Avant cette réglementation, ils bénéficiaient d'une réduction de leur temps de travail inférieure aux 35 heures hebdomadaires liée à la pénibilité de leur fonction et avaient aussi le droit à 33 jours de congés pays. Avec la réforme de la Fonction publique, les maîtres-nageurs doivent travailler 43 heures de plus par an et n'ont plus le droit qu'à 25 jours de congés payés. La Ville de Paris a tenté d'effectuer des aménagements : les maîtres-nageurs disposent de deux jours de congés "de fractionnement" ainsi que 5,5 journées de RTT supplémentaires, rapporte Le Figaro. Mais pour la CGT, le compte n'y est pas.

