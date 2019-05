publié le 09/05/2019 à 05:30

Les syndicats seront dans la rue, ce jeudi 9 mai. Les leaders de la CFDT, de la CGT et de FO participeront au défilé parisien, dès 14 heures place Denfert-Rochereau. Les syndicats se plaignent d'une réforme de la fonction publique à la "va-vite", écrite sans concertation, et qui risque d'être votée en réduisant les droits des fonctionnaires. La CGT évoque une casse des services publics, quand la CFDT s'inquiète notamment de la dégradation du dialogue social.



Dans le viseur des syndicats, des suppressions de poste (120.000 suppressions à l'origine), l'augmentation du nombre de contrats précaires, ainsi que la volonté affichée du gouvernement de rapprocher le public du fonctionnement du privé. Les 9 organisations syndicales demandent des négociations sur de nouvelles bases et l'arrêt du projet de réforme.

Les 3 versants de la fonction publique sont appelés à manifester : les personnels des hôpitaux, qui se plaignent particulièrement de leurs conditions de travail, les agents des collectivités locales et les enseignants, ont prévu de faire entendre leur mécontentement partout en France.

À écouter également dans ce journal

Médecine - Le chirurgien polémique de Grenoble a peut-être provoqué un décès. C'est l'accusation d'une famille qui a fait part de la mort d'un patient de 73 ans. Plusieurs victimes s'étaient déjà fait connaître après des chirurgies parfois présumées inutiles.



Solidarité - Les Restos du cœur alertent et appellent à un "plan européen de lutte contre la pauvreté". En cette journée de l'Europe, l'association s'inquiète pour l'avenir du Fonds dédié au plus démunis. Il touche 16 millions de personnes. Et Bruxelles compte le refondre.



"Gilets jaunes" - Une centaine de médecins appellent à cesser le fichage des "gilets jaunes". Ils dénoncent dans une tribune une "dérive inacceptable" et accusent les autorités sanitaires de détourner un fichier de suivi des victimes pour recenser les manifestants.