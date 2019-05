Entre 108.900 et 250.000 manifestants en France contre le projet de réforme de la fonction publique le 9 mai 2019

publié le 09/05/2019

Les manifestations contre le projet de réforme de la fonction publique ont rassemblé jeudi 9 mai en France entre 108.900 personnes, selon le ministère de l'Intérieur et 250.000 personnes, selon la CGT. À Paris, le ministère de l'Intérieur a décompté 18.000 personnes et la CGT 30.000 personnes pour cette manifestation à l'appel de tous les syndicats.



Les neuf syndicats de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, FA-FP, CFE-CGC, CFTC) représentant les 5,5 millions d'agents publics dénoncent une réforme à "la portée très grave", y compris pour la qualité du service rendu aux citoyens.

Pour le gouvernement, au contraire, elle facilite notamment le recours aux contractuels pour rendre l'administration "plus attractive et plus réactive" face aux "nouvelles attentes" des Français.

Pour les syndicats cette journée n'est "qu'une étape" d'une mobilisation "dans la durée" pour "dire non" au projet de loi présenté en Conseil des ministres le 27 mars et demander au gouvernement qu'il "ouvre enfin des négociations sur de nouvelles bases".