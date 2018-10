Elon Musk va ouvrir un premier tunnel anti-bouchons le 10 décembre

publié le 25/10/2018 à 15:18

Elon Musk est sur tous les fronts. En plus d'envoyer des fusées dans l'espace à travers la société SpaceX et des véhicules électriques autonomes sur les routes via Tesla, l'entrepreneur creuse aussi des tunnels dans les sous-sols de la Californie pour désengorger le trafic routier autour de Los Angeles.



Initié fin 2016, le projet The Boring Company est en passe de devenir réalité. Le milliardaire a annoncé sur Twitter le 22 octobre l'inauguration d'un premier tunnel anti-bouchons à Los Angeles le 10 décembre prochain. Le tunnel ouvrira pour des essais au public dès le lendemain, le 11 décembre.

Aucune précision n'a été faite en revanche concernant la façon dont s'effectuera le parcours. Elon Musk envisage deux possibilités : des plateaux à propulsions électriques qui acheminent les voitures des particuliers d'un point à un autre, ou le transport de 8 à 16 personnes dans des navettes voyageant sur le même principe et conçues sur la base de la Tesla Model X. La vitesse de pointe à l'intérieur du tunnel d'essai, qui mesure 1,8 km, pourrait atteindre les 252 km/h.

Le tunnel avait commencé à être creusé il y a un exactement, en octobre 2017, et devait initialement être prêt pour mai dernier. Le premier tunnel opérationnel de ce type sera creusé à Chicago, entre le centre-ville et l'aéroport international de la ville.

