publié le 18/11/2019 à 23:33

La première application de rencontre basée sur les plaques d'immatriculation. Un niçois a créé l'application Carimmat pour rentabiliser les heures perdues dans les embouteillages, rapporte 20 Minutes. "Il y a un cas concret : une jolie fille ou un joli garçon patiente dans les bouchons juste à ma droite. Si je veux lui parler, je n’ai aucun moyen de la contacter", explique l'entrepreneur Tristan Berguer.

Lancée il y a deux semaines, l'application permet aux conducteurs de faire des rencontres à l'aide des chiffres et lettres de leur plaque. S'ils aperçoivent quelqu'un qui leur plait, ils peuvent le rechercher directement sur la plateforme, à condition que la personne ait elle aussi un profil renseigné.

Et ça marche aussi pour les piétons. "Si on est piéton et que l’on n’a pas de plaque, on peut tout de même rechercher une personne", précise Tristan Berguer. Carimmat comptabilise près de 5.000 utilisateurs à ce jour et son créateur souhaite lancer une levée de fonds pour davantage s'agrandir. "Pour le moment, elle sert uniquement à contacter des gens. Mais dans les prochaines semaines, elle permettra de vendre son véhicule", annonce-t-il.