On passait, en moyenne en France, 50 minutes par jour dans les bouchons en 2015/2020. En région parisienne (la plus encombrée), on passait plus de 65 heures coincé dans sa voiture chaque année. Trois jours complet !



C'est tout le paradoxe de cette journée ensoleillée du dimanche 12 juillet 2048, week-end de grands départs. Des nostalgiques des vieilles voitures organisent un bouchon géant entre les Yvelines et le périphérique parisien.

Le Club des Collectionneurs d'Anciennes Voitures (CCAV) veut faire revivre l'atmosphère des années bagnoles où on passait des heures pare-choc contre pare-choc. On trouve donc dans le cortège de vieilles Xsara Picasso, des Nissan Qashqai, des Lancia, des Hyundai Tucson... Certaines marques ont disparu.

Les membres du club militent pour le droit au plaisir de conduire, mais protestent aussi contre les taxes anti-bouchons qui ont été instaurées aux abords de toutes les grosses agglomérations.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.