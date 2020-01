Paris : "Change Now", une exposition universelle des solutions pour la planète

publié le 27/01/2020 à 10:46

Change Now est l'événement vert de la semaine. La première exposition universelle des solutions pour la planète se tiendra à Paris sous les verrières du Grand Palais de ce jeudi 29 janvier à samedi 1er février. "La mission de Change Now est d'accélérer les solutions, explique sur RTL le dirigeant de l'événement Santiago Lefebvre. Pour beaucoup d'entre elles, les solutions existent déjà. Ce qu'il faut, c'est les accélérer. Et pour cela, il faut rassembler autour d'elles tous les soutiens dont elles peuvent avoir besoin."

"Les investisseurs seront là, il aura également les ONG, des grands groupes qui sont des partenaires pour la croissance de ces solutions, il y a les médias qui vont porter et rendre visible ces solutions", détaille Santiago Lefebvre. De nombreuses personnalités sont aussi attendues, comme Bertrand Piccard qui a fait le tour du monde en avion solaire, Nicolas Hulot ou encore la fondatrice de Yuka Julie Chapon.

"Il y a 10.000 mètres carrés d'exposition, de rencontres avec les solutions. Sur place, on pourra toucher, tester, comprendre les solutions", explique le fondateur de Change Now. 1.000 solutions seront présentées. Sur le gaspillage alimentaire par exemple, Waste Less va présenter son concept de prix variant en temps réel en fonction de la date de péremption.