"Il faut régler les grands problèmes avant d'ennuyer les pauvres gens". Bertrand Piccard, aéronaute et psychiatre connu notamment pour avoir effectué un tour du monde à bord d'un avion solaire, refuse d'être qualifié d'écologiste. Selon lui, "si vous agissez, vous pouvez limiter les dégâts."

"Je ne dis pas que tout va bien, je dis qu'il faut faire tout ce qu'on peut faire, le plus vite possible, de la manière la plus ambitieuse possible de manière à ce qu'on ne dépasse pas les deux degrés, sinon on est tous foutus", explique Bertrand Piccard, invité sur RTL.

"Aujourd'hui, on dit que c'est la faute du capitalisme. Ce n'est pas la faute du capitalisme. Le capitalisme a pour but de développer un capital. Aujourd'hui, on ne développe pas, on détruit un capital, selon l'aéronaute. La décroissance va mener à un chaos social au même titre que la croissance quantitative, aujourd'hui, amène à un chaos environnemental."

"Ce qu'il faut, c'est la troisième voie qui est la croissance qualitative", selon Bertrand Piccard, c'est-à-dire quand "on gagne de l'argent et qu'on crée des emplois en remplaçant ce qui est inefficient, archaïque, polluant, par des engins et des systèmes qui sont efficients, modernes et qui polluent moins. Je sais que ça existe."