"Je ne peux pas laisser des femmes avec des enfants dehors cet hiver." Face à l'augmentation du nombre de femmes à la rue, souvent plus isolées et moins suivies que les hommes, Valérie Pécresse prend des mesures. La présidente de la région Île-de-France, invitée de RTL ce jeudi 22 novembre, annonce le lancement d'"un dispositif pilote à la région cet hiver, avec un suivi de ces femmes, (...) en partenariat avec la Croix-Rouge pour une cinquantaine de femmes".



"Je me suis aperçue d'un phénomène grandissant d'ultra précarité que sont les femmes à la rue. Ce sont parfois de très jeunes filles, en rupture familiale (...). Nous devons mettre en place des dispositifs spécifiques", explique Valérie Pécresse. Ce suivi interviendra "non seulement sur le logement, mais sur l'insertion, la garde d'enfants, la santé, l'hygiène", annonce-t-elle.

"Ce sera dans dans un immeuble du Conseil régional avec un partenariat avec la Croix-Rouge pour une cinquantaine de femmes, peut-être plus si c'est possible et peut-être au siège de la région", détaille Valérie Pécresse. Pas question de moins s'investir pour le plan grand froid annuel toutefois, promet-elle. "Nous allons mettre tous nos moyens sur l'hébergement d'urgence habituel, mais nous voulons réussir la sortie de ces femmes à la rue et avoir une expérimentation qui va jusqu'au bout pour organiser cette sortie."