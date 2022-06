Beaucoup avaient la boule au ventre à l'annonce des résultats sur Parcoursup. Jonathan Kikanga, 18 ans, élève de terminale au lycée Dupuy-de-Lôme, à Brest (Finistère), était l'un de ceux qui trépignaient, jeudi 2 juin, devant la plateforme de l'Éducation nationale. Ce jeune Congolais de 18 ans peut respirer : ses 25 vœux ont été acceptés, rapporte Ouest-France, dont celui donnant accès à la prestigieuse école d’ingénieurs Insa de Lyon.

Des perspectives impressionnantes pour ce jeune homme arrivé en France en 2019 après un parcours chaotique. Né en RDC, il a grandi avec sa mère, qui décède alors qu'il est âgé de 12 ans, le laissant orphelin. "C’est un ami de ma mère qui s’est occupé de moi", raconte-t-il au journal La Croix. Il tentera par la suite de retrouver son père en Angola, en vain, avant de s'envoler vers l'Hexagone.

À Brest, il connaît la rue, les nuits dehors, la prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance, avant d'en être débouté. "Pourtant, il y a trois ans, il avait bien l’air d’un mineur", raconte à La Croix Brigitte Millet, une des administratrices de l’Adjim, une association qui s’occupe des mineurs isolés étrangers à Brest.

"Capacités phénoménales"

Au sein de l'association, on remarque "les capacités phénoménales" de celui qui n'a pas été scolarisé entre la 6e et la 3e. Là-bas, il perfectionne son français et parvient à entrer en section Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) d'un lycée brestois, où il excelle. "Ça ne m’étonne pas. Ce garçon m’impressionne. Il apprend avec une telle rapidité", se réjouit Michèle Le Gall, qui a accueilli le jeune homme à son domicile, auprès de Ouest-France.

Malgré un parcours flamboyant, Jonathan reste plombé par sa condition de sans-papiers. Il a dû par deux fois se justifier de sa situation de mineur isolé devant la justice. "Quand j’ai une baisse de moral, je me dis que je vais devoir quitter la France. Ça me pousse à bosser deux fois plus. Je n’ai pas le choix ! ", conclut-il dans les colonnes de Ouest-France.

