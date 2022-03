Manche : quarante migrants secourus par la marine française

La marine française a secouru quarante migrants le samedi 26 février. Ces derniers tentaient de traverser la Manche vers l'Angleterre, a indiqué la préfecture maritime. Un patrouilleur de la marine nationale, qui était intervenu à l'aube pour le déroutement d'un bateau russe dans le cadre des sanctions européennes, a été sollicité plus tard dans la matinée pour une embarcation en difficulté au large de Dunkerque.

Il a récupéré 40 naufragés, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué, sans préciser leurs nationalités. Ramenés au port de Dunkerque, ces derniers ont été pris en charge par la police et les pompiers selon la même source.

La traversée est périlleuse, la Manche étant l'une des zones maritimes les plus fréquentées au monde, mais les tentatives de traversées clandestines ont atteint en 2021 un nombre record, à plus de 28.000 personnes, selon l'agence de presse britannique PA. Ces tentatives ont fait au moins 30 morts et quatre disparus en 2021, selon un bilan de la préfecture maritime. Un candidat à l'exil est décédé en mer en janvier.